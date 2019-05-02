Представитель ООН: Роль частного сектора очень важна для достижения Целей устойчивого развития

БАКУ/Trend/ - С экономической точки зрения существует высокий показатель неравенства в доходах, который сказывается, в первую очередь, на экономическом росте любой страны.

Об этом сказал руководитель команды устойчивого развития Стамбульского регионального центра Программы развития ООН Джордж Боума на проходящей в рамках V Всемирного форума межкультурного диалога в Баку встрече международных организаций высокого уровня на тему «Установление партнерства для Целей устойчивого развития», сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что принцип Целей устойчивого развития (ЦУР) "Никто не останется позади" помог выделить страны, которые активно работают в этом направлении, и те, что отстают на пути ЦУР. Он отметил, что неравенство возможностей скорее всего касается национального развития, чем какой-то глобальной сферы.

"Мы работаем над факторами, которые могут помочь решить проблему неравенства. Первое - это социально-экономический статус, второе - это дискриминация, третье - география, месторасположение, четвертое - это управление, пятое - это уязвимость к шокам. В решении всех этих факторов играет большую значимость ответственность правительств, с точки зрения обеспечения социальных задач, которые являются определяющими в плане устойчивого развития любого государства", - сказал он.

Боума отметил, что многие страны имеют большие внешние долги, высокую фискальную нагрузку.

"Учитывая этот важный факт, мы рассматриваем возможности частного сектора, о том как можно его привлечь в этот процесс. Мы считаем, что роль частного сектора очень важна для достижения позитивных результатов в направлении устойчивого развития, и эту возможность должны использовать страны, где наблюдаются очевидные показатели социального неравенства. Мне кажется, что одной из ключевых проблем является неравенство возможностей, и мы видим, что общественность отворачивается от политических систем. Поэтому мы считаем, что многое следует поменять в политических системах, с тем чтобы искоренить социальные неравенства в регионе и мире", - сказал Джордж Боума.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».

В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия – правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.