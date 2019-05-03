Председатель Военного комитета НАТО: Азербайджан - близкий, надежный и ценный партнер

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - близкий, надежный и ценный партнер, который работает вместе с Альянсом в деле укрепления международного мира и безопасности. Об этом сказал председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации сэр Стюарт Пич, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

По его словам, в течение двадцати пяти лет партнерство НАТО и Азербайджана переросло в многогранные отношения, которые можно наблюдать сегодня. На протяжении этих лет партнерство и совместимость развивались благодаря участию Азербайджана в операциях и миссиях Альянса.

Пич подчеркнул, что азербайджанские военнослужащие в составе сил Косово (KFOR) участвовали в миротворческих операциях под руководством НАТО с 1998 по 2008 годы, стояли плечом к плечу с войсками союзников в ходе операций Международных сил содействия безопасности (ISAF) под руководством НАТО в Афганистане с 2002 года до конца операций под руководством НАТО в 2014 году, где и по сей день Азербайджан поддерживает продолжающую миссию «Решительная поддержка» (RSM) путем обучения, консультирования и оказания помощи Афганским силам безопасности, и внося тем самым вклад в Целевой фонд по содействию Афганской национальной армии. Азербайджан предоставил войска и оказал помощь союзникам по НАТО на транзитных маршрутах, на суше, в воздухе и по железной дороге, например, через железнодорожное сообщение Баку-Тбилиси-Карс, добавил он.

Он отметил, что это партнерство укрепилось благодаря участию Азербайджана в рамках Программы расширения военного образования, сотрудничеству с Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия в целях развития национальных возможностей страны по управлению чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями, а также вовлеченности в партнерскую инициативу по взаимодействию.

"Сегодня наше практическое сотрудничество охватывает многие сферы, начиная от развития потенциала до обеспечения энергетической безопасности, сотрудничества в области обороны и безопасности, строительства оборонного института, гражданского чрезвычайного планирования, научного сотрудничества и общественной дипломатии. Мы стремимся продолжать работать с вами во всех областях, которые вы выбрали", - сказал Пич.

Он подчеркнул, что это партнерство есть и будет существенным для НАТО. "Хочу признать достижения и прогресс, достигнутый Азербайджаном за последние двадцать пять лет в качестве надежного партнера НАТО, и ту важную роль, которую вы сыграли в укреплении региональной стабильности и поддержании международного мира и безопасности. Уверен, что и Альянс, и Азербайджан будут развивать достигнутое за последние двадцать пять лет и продолжать вносить вклад в это партнерство. Я рассчитываю на дальнейшее развитие отношений между НАТО и Азербайджаном и углубление военного сотрудничества с вашей страной", - сказал Пич.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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