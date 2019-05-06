Начальник Генштаба ВС Беларуси прибыл в Азербайджан

6 мая 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с начальником Генштаба ВС Беларуси - первым замминистра обороны, генерал-майором Олегом Белоконевым прибыла в Азербайджан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Официальный визит осуществляется по приглашению первого замминистра обороны - начальника Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковника Неджмеддина Садыкова.

Сегодня делегация проведет ряд встреч.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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