Начальник Генштаба ВС Беларуси прибыл в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с начальником Генштаба ВС Беларуси - первым замминистра обороны, генерал-майором Олегом Белоконевым прибыла в Азербайджан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Официальный визит осуществляется по приглашению первого замминистра обороны - начальника Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковника Неджмеддина Садыкова.

Сегодня делегация проведет ряд встреч.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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