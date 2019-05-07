Делегация ВС Беларуси посетила воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси – первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым посетила воинскую часть в Азербайджане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Гости ознакомились с военной инфраструктурой, административными, служебными зданиями и сооружениями, расположенными на территории части, а также солдатской казармой, столовой и военной техникой.

Они были подробно проинформированы об условиях, созданных для выполнения личным составом боевых и служебных обязанностей.

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