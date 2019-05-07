Делегация ВС Беларуси посетила воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)

7 мая 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси – первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым посетила воинскую часть в Азербайджане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Гости ознакомились с военной инфраструктурой, административными, служебными зданиями и сооружениями, расположенными на территории части, а также солдатской казармой, столовой и военной техникой.

Они были подробно проинформированы об условиях, созданных для выполнения личным составом боевых и служебных обязанностей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества (ФОТО)
Политика 6 мая 22:27
Начальник Генштаба ВС Беларуси прибыл в Азербайджан
Политика 6 мая 09:32
ЕБРР о выделении кредита крупнейшей микрофинансовой организации Казахстана (Эксклюзив)
Финансы 3 мая 21:39
Тестовые соревнования к II Европейским играм по гимнастическим видам стартуют в Минске
Беларусь 3 мая 11:58
В Белоруссию поступила качественная российская нефть
Беларусь 2 мая 16:28
На авиабазе ВВС Азербайджана проведено командно-штабное учение (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 1 мая 20:45
Лента новостей
SOFAZ сократил продажу инвалюты азербайджанским банкам
Финансы 15:23
В МИД Исландии заявили о приоритете сохранения политической стабильности в Арктике
В мире 15:13
Весна британского кино в Баку (ФОТО)
Культура 15:05
Когда будет сдана третья станция «фиолетовой» ветки бакинского метро?
Общество 15:03
Китайские листинговые компании увеличили инвестиции в исследования и разработки в 2018 году
Китай 15:01
В Сирии за неделю боев в Идлибе и Хаме погибли как минимум 27 жителей
В мире 14:58
Россия и Турция будут развивать доставку грузов по БТК
Бизнес 14:58
«Бакметрополитен» об особенностях новых поставляемых вагонов
Общество 14:55
Птицеводческое предприятие в Азербайджане наращивает объемы производства
Бизнес 14:54