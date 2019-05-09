Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии здания Агентства DOST и центра DOST (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в четверг приняли участие в церемонии открытия в Ясамальском районе Баку административного здания Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) в подчинении министерства труда и социальной защиты населения и первого центра DOST, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие административного здания.

Архитектором 7-этажного административного здания Агентства DOST и первого центра DOST является Нариман Имамалиев. Здание, построенное в стиле неомодернизма, отвечает самым современным требованиям с точки зрения инженерных систем.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева обстоятельно ознакомились с созданными в здании условиями.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев рассказал о созданных в здании условиях.

Было отмечено, что в целях облегчения обслуживания в центре созданы электронные табло и информационный киоск. В центре обеспечена скоординированная деятельность соответствующих структур министерства. Созданы необходимые условия для лиц с инвалидностью. Услуги предоставляются на основе единых стандартов и в электронной плоскости в интегрированной друг в друга форме. В центрах DOST будут также оказываться проактивные услуги, граждане смогут получить информацию о своих тех или иных социальных правах.

Отметим, что центр DOST сможет принимать ежедневно 350 граждан. На первоначальном этапе центр будет обслуживать население Ясамальского и Сабаильского районов Баку. В течение года более 100 тысячам граждан по принципу «одно окно» будет оказываться 126 услуг в области занятости, труда, инвалидности и социальной защиты. В центре будут работать 96 человек, а по программе «Gənc DOST» - 50 волонтеров. Здесь также имеются службы «Пенсионное и социальное страхование», «Социальные пособия и пенсии», «Инвалидность, медицинская экспертиза и протезно-ортопедическое обеспечение», «Социальные услуги и вопросы усыновления», «Трудовые отношения», «Услуги занятости», «Социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические, социально-бытовые услуги», «Банковские и нотариальные услуги». Таким образом, центр позволяет гражданам воспользоваться всеми услугами по министерству, обратившись в «одно окно». Гражданам также будут оказываться консультативные и информационные услуги. На основе их непосредственного обращения, обращения по телефону или через интернет будет обеспечено оказание услуг выездным и другими способами.

Глава государства и Первая леди также ознакомились с выставкой работ лиц с инвалидностью.

Успешная социальная политика Президента Ильхама Алиева создала возможность для улучшения благосостояния населения, усиления с каждым годом комплексных мер, направленных на повышение государственной заботы об уязвимых группах, принятия важных мер в этой области, формирования в нашей стране системы надежной социальной защиты. Наряду с этим, основная цель программы социальных реформ Президента Ильхама Алиева заключается в построении государственных социальных услуг на современных, гибких и оптимальных механизмах, основанных на инновационных подходах, обеспечении при оказании услуг принципов социальной справедливости, прозрачности, адресности, доступности и равенства. Цель Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), созданного в подчинении Министерства труда и социальной защиты подписанным главой государства 9 августа 2018 года Указом «О дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сферах занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения», также заключается в повышении качества услуг в сферах занятости, труда, инвалидности и социальной защиты, прозрачности в оказании данных услуг, применении инновационных решений и обеспечении удовлетворенности граждан. Агентство DOST является результатом инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой об оказании государственных социальных услуг с единой платформы, из «одного окна», абсолютно прозрачно и оперативно, на основе принципов удобства граждан, вежливости и простых процедур.

Была также представлена информация о работе, проделанной в последние годы в области социальной защиты населения.

Отмечалось, что важные шаги в области улучшения благосостояния населения, как успешный результат пакета социальных реформ, осуществленных главой государства в первом квартале нынешнего года, оказали существенную поддержку благосостоянию более 3 миллионов граждан. В том числе было обеспечено повышение минимальной заработной платы и минимального размера пенсий до 40 процентов, а социальных пособий и пенсий – в среднем на 100 процентов. В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в прошлом году семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с участием в войне было предоставлено 626 квартир, а 265 человек обеспечены автомобилями. В 2019 году лицам указанной категории планируется предоставить, по меньшей мере, 800 квартир и 600 автомобилей. Было отмечено, что в 2019 году будут сданы в эксплуатацию также несколько учреждений реабилитации и социального обслуживания. В минувшем году Программой самозанятости воспользовались 7267 семей. Планируется, что в нынешнем году к программе присоединятся 10 тысяч семей.

Затем был показан видеоролик об Э-социальном портале, Э-пенсионной подсистеме и подсистеме занятости.

Было подчеркнуто, что хотя в настоящее время в мировой практике имеются аналогичные проекты, центры DOST являются уникальным проектом, позволяющим оказывать из «одного окна» 126 услуг по сферам занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения. Он имеет широкую сферу охвата и соединяет в себе инновационные новшества. Поэтому ожидается, что центры DOST станут новым брендом Азербайджана в области оказания государственных социальных услуг. Посредством центров DOST агентство по принципу «одно окно» будет оказывать услуги 2,8 миллиона человек. В 2019-2025 годах в Баку и регионах нашей страны планируется открыть 31 центр DOST. В центральном аппарате Агентства DOST будут задействованы 315 человек, в центрах DOST в зависимости от категории – 50-100 социальных агентов и социальных работников, прошедших специальное обучение. Подготовлена программа волонтеров «Gənc DOST», и 50 волонтеров уже приступили к работе. В каждом центре планируется привлечь 30-50 волонтеров, а в дальнейшем – и взрослых.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с группой работников Агентства DOST и волонтерами «Gənc DOST».

Приветствовав работников агентства и волонтеров «Gənc DOST», Президент Ильхам Алиев сказал:

"Дорогие друзья, сегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны. Открывается, начинает функционировать первый центр DOST. Сердечно поздравляю вас по этому случаю. В августе прошлого года моим Распоряжением было создано Агентство DOST, и рад, что за короткий срок, менее чем через год, начинает функционировать первый центр. Как вам известно, в Баку, во всех регионах в целом будет создан 31 центр. Здесь есть все условия, все возможности для оказания гражданам услуг на высоком уровне. Здание очень красивое, современное с точки зрения как внешнего вида, так и дизайнового оформления. Это еще раз демонстрирует, что социальная сфера является для нас приоритетной. В каждом центре будет примерно 100-150 рабочих мест, что тоже очень важно. Во всех центрах будут работать группы волонтеров. Таким образом, эти центры создадут прекрасные условия для оказания гражданам услуг высокого уровня.

Социальная сфера является для нас приоритетной. Этой сфере уделяется очень большое внимание, реформы, проводимые в данном направлении, уже дают о себе знать. Создание Агентства DOST является очень важной реформой в этом направлении. Уверен, что расширение в предстоящие годы деятельности агентства будет высоко оценено и гражданами. Таким образом, наша политика, связанная с данной сферой, будет осуществляться целенаправленно и в еще более широких масштабах. Социальная сфера имеет большое значение для любой страны. В Азербайджане этой сфере также

уделяется большое внимание. Наша политика социально ориентирована. Мы стараемся все дополнительные доходы направлять в социальную сферу, чтобы благосостояние граждан стало еще лучше, чтобы на еще более высоком уровне решались проблемы, связанные с безработицей, и было обеспечено динамичное развитие нашей страны. Конечно, для достижения этого, в первую очередь, должно быть экономическое развитие, и мы серьезно занимаемся данным вопросом. Развитие ненефтяного сектора, предпринимательства – взаимосвязанные вопросы. Считаю, что в Азербайджане дела в этом направлении идет успешно. Наша экономика становится диверсифицированной. Как вам известно, частный сектор составляет в нашем валовом внутреннем продукте примерно 80 процентов. Таким образом, экономический рост, реформы, проводимые в экономической сфере, увеличение бюджетных поступлений, конечно, позволяют уделять большое внимание социальной сфере. Могу сказать, что за четыре месяца нынешнего года налоговые и таможенные органы собрали около 400 миллионов манатов дополнительных средств: 270 миллионов манатов – налоговые органы и чуть более 100 миллионов манатов – таможенные органы. Опять же за счет прозрачности и реформ. Этот дополнительный финансовый ресурс позволяет нам увеличивать пенсии, зарплаты, социальные пособия, и мы делаем это. Как вам известно, недавно был подготовлен и утвержден серьезный социальный пакет, этими возможностями воспользовались около 3 миллионов человек. Работа в данном направлении будет проводиться и впредь, повышение минимальной заработной платы, минимальной пенсии – вопросы, стоящие на повестке дня. Дает результаты развитие занятости, то есть борьба с незаконной занятостью, и таким образом экономическая политика и социальная политика нашей страны согласуются друг с другом. Так это и должно быть. Но если мы полностью реализуем это, то будет обеспечено устойчивое, успешное развитие нашей страны.

Еще одной важной инициативой в социальной сфере является Программа самозанятости. Я очень рад, что граждане проявляют огромный интерес к этой программе. Мы уже несколько лет занимаемся данным вопросом. В последнее время в этой области проводится более активная работа, и рад, что число обращений растет. По моей инициативе мы обсудили данный вопрос с Всемирным банком. Мы и их привлекли к этим делам. Всемирный банк, используя свои финансовые ресурсы, также выделит средства на данную сферу, и таким образом в нынешнем году Программой самозанятости будет охвачено около 10 тысяч граждан. В дальнейшем масштабы этой работы должны расшириться. Это послужит повышению занятости, а также станет большим вкладом в экономику страны. Программа самозанятости имеет огромное значение для развития ненефтяного сектора, сельского хозяйства, сектора обслуживания.

Наша политика, можно сказать, находит отражение в центрах DOST – реформы, инновации, борьба с коррупцией и взяточничеством, новые технологии, привлечение молодежи к этой работе, деятельность волонтеров. То есть, эти центры отражают облик современного Азербайджана, и наша страна должна развиваться именно этим путем. Модернизация, обновление, реформы, активное подключение молодежи к этой работе послужат развитию нашей страны.

Очень рад, что, можно сказать, все работники здесь – молодые люди, условия, созданные для молодежи, – это инвестиции, вложенные в будущее. Потому что молодежь будет управлять нашей страной в будущем, вносить свой вклад. Молодежь должна быть обладающей знаниями, грамотной, патриотичной и заботливой. Уверен, что вы будете оказывать здесь гражданам услуги высокого уровня.

Еще раз сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием. Желаю, чтобы в скором времени были созданы очередные центры DOST. Спасибо".

В заключение было сделано фото на память.

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