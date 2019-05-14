Али Ахмедов: Те, кто проводит грязную кампанию против Азербайджана, используют различные поводы

БАКУ /Trend/ - Те, кто проводит грязную кампанию против Азербайджана, используют различные поводы, сказал журналистам вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает во вторник Trend.

Вице-премьер отметил, что к этим поводам относятся и спортивные соревнования. «Такое происходит не впервые. Каждый раз, когда в Азербайджане проводятся престижные мероприятия не политического характера, антиазербайджанские силы начинают действовать, пытаясь подорвать имидж страны. Силы, недолюбливающие Азербайджан, обеспокоены укреплением имиджа страны, и поэтому не прекращают своих грязных деяний», - сказал Ахмедов.

Вице-премьер упомянул и грязную деятельность армянского лобби. « Бесспорно, они боятся укрепляющегося имиджа нашей страны, и поэтому все чаще прибегают к антиазербайджанским кампаниям. Есть и такие, кто поддерживает их. Но все эти кампании не помешают проведению в Азербайджане различных мероприятий, и крупное спортивное мероприятие, запланированное на конец мая, тоже пройдет на высоком уровне», - сказал он.

Ахмедов добавил, что имидж Азербайджана в мире, который знают как стабильную и безопасную страну, все больше укрепляется, и ни одна дискредитирующая кампания повлиять на это не сможет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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