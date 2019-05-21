Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав Смешанной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Чехии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О составе Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Чешской Республики от Азербайджана" от 13 мая 2011 года.

Согласно распоряжению, состав Комиссии, созданной частью 1 распоряжения Президента Азербайджана "О составе Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Чешской Республики от Азербайджана" от 13 мая 2011 года, представлен в следующей редакции:

Сопредседатель Комиссии

Руфат Мамедов - заместитель министра экономики Азербайджана

Члены комиссии:

заместитель министра иностранных дел;

заместитель министра по чрезвычайным ситуациям;

заместитель министра финансов;

заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий;

заместитель министра энергетики;

заместитель министра сельского хозяйства;

заместитель министра культуры;

заместитель министра образования;

заместитель министра здравоохранения;

председатель Государственного агентства по туризму;

первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета;

заместитель председателя Центрального банка;

чрезвычайный и полномочный посол в Чехии.

Министерству иностранных дела Азербайджана поручено направить уведомление чешской стороне о внесенных настоящим распоряжением изменениях.

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