Зияфет Аскеров: Нагорно-карабахский конфликт начался не в 1988 году (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт начался не в 1988 году, армяне уже 200 лет претендуют на азербайджанские территории.

Об этом во время встречи с членами Объединения молодежи правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров, сообщает в пятницу Trend.

Аскеров отметил, что армяне не являются аборигенами Южного Кавказа, они были переселены на эти территории в более поздний период.

Первый вице-спикер добавил, что в 1919 году Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) обратилась в Лигу наций во Франции, и Азербайджан признали в Лиге: «В то время в Лигу обратились и армяне, но им отказали, аргументируя это тем, что у них нет территории, отсутствует государство, нет границ».

Аскеров подчеркнул, что территориальную целостность Азербайджана признают все международные организации, СБ ООН и другие международные организации приняли решения и резолюции по территориальной целостности Азербайджана: «К сожалению, до сегодняшнего дня эти решения не выполнены, потому что к Азербайджану применяются двойные стандарты. В резолюциях ООН указано, что армянские войны должны безоговорочно и незамедлительно быть выведены с азербайджанских территорий. Однако уже около 30 лет эти резолюции не выполняются. Разве Армения настолько сильное государство, что не выполняет решения ООН? Это говорит о том, что к Азербайджану применяются двойные стандарты. Нормы международного права не работают. Международное право на стороне тех, кто силен. Во всяком случае, пока это так».

Первый вице-спикер рассказал и о Минской группе ОБСЕ, напомнив, что она была создана в 1992 году: «Сейчас 2019 год. Так почему же конфликт не решается? Все международные организации признают территориальную целостность Азербайджана. ОБСЕ говорит, что «у нас нет механизма для решения конфликта». Выходит, у ООН этот механизм есть, а у ОБСЕ его нет?! Почти 30 лет, как конфликт не решается, не соблюдаются нормы международного права. Говорят, что статус-кво должен быть изменен, но он существует уже почти 30 лет!».

Аскеров добавил, что по мере того, как усиливается и развивается Азербайджан, приближается и решение нагорно-карабахского конфликта: «У армян нет никаких аргументов, есть только сильные покровители. В Армении никогда не будет спокойствия, потому что там нет никаких богатств, экономика разрушена. Азербайджан неоднократно заявлял Минской группе о важности изменения статус-кво, но результата нет. Как же решить конфликт мирным путем? Почему не говорят, что Армения агрессор? Столько двойных стандартов быть не может. Территориальная целостность Азербайджана однозначна. Нагорный Карабах и прилегающие семь районов - это исконные азербайджанские территории».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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