Депутат: Армения осталась беспомощной перед лицом исторических фактов

7 июня 2019 20:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Изменение отношения Франции к реалиям Азербайджана, вопреки усилиям сильной армянской диаспоры, является результатом успешной внешней политики нашего государства, сказал Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламента) Нагиф Хамзаев.

Хамзаев отметил, что государство-оккупант Армения не в силах противостоять историческим фактам и больше не может обманывать мировое общество с помощью кампании черного пиара, ведущейся против Азербайджана.

«Такое влиятельное государство, как Франция, признавшее так называемый геноцид армян без какого-либо расследования, приняло решение в пользу нашей страны. Французский суд отменил незаконную и не имевшую юридической силы "Хартию дружбы", подписанную 22 октября 2018 года между сепаратистским режимом Нагорного Карабаха и городом Арнувиль.

Вопреки существенному влиянию армянской диаспоры на события во Франции, решение, принятое в пользу нашей страны, является одним из примеров краха пресловутой пропагандистской политики армянского лобби, полной коварства и клеветы.

Армения, живущая надеждами перенести "победы", достигнутые на поле боя в дипломатическую сферу, должна понять, что, демонстрируя агрессию против соседней страны, оккупировав ее территорию, осуществив этническую чистку и уничтожив города и деревни, вовсе не побеждает. Фактически, Армения, которая намного отстаёт от Азербайджана как по уровню внутренней, так и внешней политики, нанесла большой ущерб социально-экономическому развитию и материальному благосостоянию своего же населения. Сегодняшнее решение французского суда является достойным ответом попыткам Армении легитимировать сепаратистский режим в Нагорном Карабахе.

Имея сильную армию и постоянно развивающуюся оборонную промышленность, способное силой освободить наши земли от оккупации, азербайджанское государство неоднократно доказывало свою приверженность мирной политике и мирному пути освобождения оккупированных земель. Азербайджан и в будущем продолжит активную защиту своих прав и обязательно добьется освобождения территорий. Потому что, независимый Азербайджан является легитимным государством, стоящим на страже мира и верным принципам международного права», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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