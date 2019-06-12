Учреждена «Бакинская парламентская платформа по диалогу и сотрудничеству»

12 июня 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Учреждена «Бакинская парламентская платформа по диалогу и сотрудничеству», сообщает в среду Trend.

В состоявшейся в столице Азербайджана учредительной конференции приняли участие депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, вице-президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Азай Гулиев, вице-спикер Милли Меджлиса, руководитель азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова, депутат Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели, вице-президент Бундестага Томас Оперман, вице-спикер Великого национального собрания Турции Сурея Сади Бильгич, член комитета внутренних дел Великого национального собрания Турции Мустафа Хильми Дюльгер и др.

В рамках платформы ежегодно в июне в Баку будет проводиться парламентская конференция по региональной безопасности и сотрудничеству, на которой будут обсуждаться пути предотвращения угроз для безопасности, вопросы укрепления взаимодоверия и диалога, выведения сотрудничества между странами-участницами на качественно новый уровень, развития связей, существующих в транспортной и энергетической сферах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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