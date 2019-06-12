Президент Ильхам Алиев принял делегацию Великого национального собрания Турции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с вице-спикером Великого национального собрания Турции Суреей Сади Бильгичем, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече было отмечено успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех областях, подчеркнуто, что межпарламентское сотрудничество вносит вклад в укрепление наших связей.

В ходе беседы было отмечено значение реализуемых нашими странами совместных глобальных энергетических и транспортных проектов, обсуждены вопросы, связанные со справедливым урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выражена уверенность в дальнейшем укреплении и развитии двусторонних отношений.

На встрече было подчеркнуто значение проведенных в Баку Парламентской конференции по региональной безопасности и сотрудничеству и учредительной конференции Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству с точки зрения расширения международного межпарламентского сотрудничества.

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