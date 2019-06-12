Президент Ильхам Алиев принял делегацию Великого национального собрания Турции (версия 2)

12 июня 2019 19:18 (UTC+04:00)

(добавлены подробности, предыдущая версия опубликована в 15:57)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с вице-спикером Великого национального собрания Турции Суреей Сади Бильгичем, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече было отмечено успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех областях, подчеркнуто, что межпарламентское сотрудничество вносит вклад в укрепление наших связей.

В ходе беседы было отмечено значение реализуемых нашими странами совместных глобальных энергетических и транспортных проектов, обсуждены вопросы, связанные со справедливым урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выражена уверенность в дальнейшем укреплении и развитии двусторонних отношений.

На встрече было подчеркнуто значение проведенных в Баку Парламентской конференции по региональной безопасности и сотрудничеству и учредительной конференции Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству с точки зрения расширения международного межпарламентского сотрудничества.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане выделены средства на берегоукрепительные работы на реке Пенсарчай
Политика 18:17
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Великого национального собрания Турции
Политика 15:57
Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Бундестага Германии
Политика 15:53
Президент Ильхам Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации
Политика 14:08
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда заинтересован в наращивании имеющегося транспортного потенциала и транзитных возможностей и, реализуя крупномасштабные инфраструктурные проекты в этой области, вкладывает большие инвестиции
Политика 13:15
Президент Ильхам Алиев принял председателя Группы дружбы Нидерланды-Азербайджан
Политика 12:09
Лента новостей
Хулуси Акар: Сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией очень важно
Политика 18:23
В Азербайджане выделены средства на берегоукрепительные работы на реке Пенсарчай
Политика 18:17
В Египте четырнадцать человек погибли в ДТП
Другие страны 17:55
Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан (ВИДЕО/ФОТО)
Политика 17:54
В узбекском Андижане создается свободная экономическая зона для производства лекарств
Экономика 17:50
В Азербайджане пройдет пробный экзамен для поступающих на госслужбу
Общество 17:50
В Грузии будут построены новые участки магистральных газопроводов
Экономика 17:49
Минэкологии в связи с лесными пожарами перешло на режим дежурств
Азербайджан 17:47
В Египте 32 человека получили пожизненное за попытку убийства президента
Другие страны 17:42