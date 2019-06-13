Вице-премьер: Азербайджан стоит на пороге великого развития

БАКУ /Trend/ - Те, кто в первые годы независимости Азербайджана поставил страну лицом к лицу с угрозой распада, сегодня, клевеща и искажая реальность, пытаются создать у азербайджанской молодежи превратное представление, не относящееся к стране.

Об этом сказал вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend.

Ахмедов подчеркнул, что в Азербайджане идет поэтапное развитие. «В значительной степени изменилась и продолжает меняться жизнь людей. Мы стоим на пороге дальнейшего великого развития. В этом году Президент Ильхам Алиев подписал много распоряжений по улучшению жизненных условий граждан. На повестке азербайджанского правительства стоит дальнейшее улучшение социального благосостояния людей».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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