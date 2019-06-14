В Азербайджане 35 % муниципальной системы составляют женщины - Госкомитет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усовершенствованная правовая база для обеспечения гендерного равенства.

Об этом председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова сказала, выступая на международной конференции на тему «Роль женщин тюркского мира в достижении целей устойчивого развития», сообщает в пятницу Trend.

Гусейнова напомнила, что в свое время Первый вице-президент Мехрибан Алиева была депутатом Милли Меджлиса (парламента) и активно участвовала в принятии этих законов.

Она добавила, что 101 год назад азербайджанские женщины получили право избирать и избираться: «Во многих европейских странах женщины получили это право только в 1940-х годах. Азербайджанские женщины прошли успешный путь в общественной жизни. Порой, проводя параллели с другими странами, я говорю, что в Азербайджане не было феминисток, потому что нам, женщинам, были предоставлены равные с мужчинами права».

Глава комитета добавила, что в Азербайджане 30 процентов предпринимателей женщины: «Раньше доля женщин в муниципалитетах приравнивалась к 3 - 4 процентам, после проведения просветительских работ этот показатель достиг 35 процентов. В Азербайджане нет такой сферы, где бы не были представлены женщины, и деятельность Первого вице-президента служит примером для нас».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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