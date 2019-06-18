Севиндж Гасанова: Оккупация азербайджанских земель препятствует устойчивому развитию в регионе

БАКУ /Trend/ - 20 процентов азербайджанских территорий оккупировано, и это препятствует устойчивому развитию в регионе.

Об этом, выступая на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему «Роль омбудсменов в достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира», сказала замминистра экономики Севиндж Гасанова, сообщает во вторник Trend.

Она напомнила, что Азербайджан - одна из 18 стран, снизивших уровень бедности вдвое, за что был удостоен нескольких наград.

«В мире царит неравенство, и продолжают оставаться проблемы. Сегодня в мире живет около 800 миллионов человек, ежедневный доход которых ниже 1,25 долларов. Все еще более 200 миллионов человек в мире не имеют работы, около 100 миллионов представителей молодежи не умеют читать. Формально, в мире не более 40 процентов людей работают. Высокий уровень безработицы и среди молодежи. В мире свыше 600 миллионов человек не имеют доступа к питьевой воде. Для решения этих проблем Азербайджан наряду со 191 страной мира принял новую повестку ООН».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.