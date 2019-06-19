Али Ахмедов: Граждан Азербайджана ожидает еще большее благосостояние

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева, вырастет на 40 процентов заработная плата лиц, занятых во многих сферах. Главное, что минимальная зарплата установлена в размере 250, а минимальная пенсия – в сумме 200 манатов. Несколько месяцев назад минимальная зарплата и пенсии были повышены примерно на 40 процентов. В результате этого зарплаты сотен тысяч граждан увеличатся в размере 270- 350 манатов.

Об этом говорится в статье вице-премьера, заместителя председателя – исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедова под заголовком «Граждан Азербайджана ожидает большее благосостояние», сообщает в среду Trend.

«В соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева с 2003 года и по настоящее время заработные платы и пенсии были неоднократно увеличены, но 2019 год характерен более решительными и значимыми шагами в направлении социальной защиты населения. Приняв улучшение благосостояния народа за основу своей политики, Президент Ильхам Алиев наглядно воплощает эту цель в реальной жизни. Уровень жизни народа действительно с каждым днем растет. Открываются новые возможности, чтобы мечты народа стали явью. Азербайджан ожидает дальнейшее процветание, а азербайджанский народ - растущее благополучие. Наша цель - уверенно и решительно идти к счастливому будущему», - пишет Ахмедов.

В своей статье вице-премьер обращается к тем, кто был вынужден уйти из власти, и теперь клевещет на Азербайджан.

«Припомнят ли они хоть единственный факт повышения зарплаты, когда сами находились у власти? Есть ли, вообще, в их политическом лексиконе понятие «повышение зарплаты» и «улучшение жизни людей»? Конечно же нет. Потому, что бывшая власть, потерпевшая крах, приведшая страну к упадку, не имела ни желания, ни возможности об этом думать. Казна была пуста. Государство было без бюджета. Власть ПНФ-Мусават явила миру непостижимое – государство, лишенное бюджета. Клевета «авторов» упомянутых фактов на процветающий, современный и развивающийся Азербайджан – не более чем безобразие, с точки зрения человеческой морали. Однако их клевета и черная неблагодарность нам не помеха. Азербайджан уверенно идет к светлому будущему. Благополучие людей растет и будет возрастать », – считает Ахмедов

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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