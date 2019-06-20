В Вашингтоне проходит встреча Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна

20 июня 2019 21:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Вашингтоне министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встречается со главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на главу пресс-службы МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву.

На встрече приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Эндрю Шофер и Стефан Висконти, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при совместном председательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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