Азербайджан примет участие в саммите Тихоокеанского альянса

3 июля 2019 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым отбыла с рабочим визитом в столицу Перу Лиму для участия в 14-м саммите президентов и других представителей стран-наблюдателей "Тихоокеанского альянса" (Мексика, Колумбия, Перу и Чили), который состоится 5 - 6 июля, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

Визит осуществляется по приглашению главы МИД Перу Нестора Пополицио Бордалеса.

В рамках саммита планируется организация круглого стола для стран-наблюдателей организации и развитие на двусторонней и многосторонней основе возможностей сотрудничества, в том числе, в сферах транспорта, инноваций и высоких технологий, культуры, туризма, образования, медицины, окружающей среды между странами-членами и странами со статусом наблюдателей, а также, возможности укрепления торговых связей между ними.

Наряду со странами-наблюдателями на саммите Тихоокеанского альянса ожидается участие представителей таких авторитетных организаций, как форум Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество, Евросоюз, ОБСЕ, Евразийская организация экономического сотрудничества.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекская компания будет поставлять черешню в Китай
Бизнес 11:58
Малайзия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех областях - посол (ФОТО)
Политика 2 июля 22:41
Посол Муриэль Пеневейре: Швейцария заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 2 июля 20:13
Саммит Евросоюза начнется с опозданием на три часа
Европа 2 июля 16:41
Макрон назвал плохой подготовку процесса назначения на ведущие посты в ЕС
Другие страны 1 июля 15:22
Эльмар Мамедъяров встретился с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле
Политика 30 июня 23:48
Лента новостей
В Баку стартовала конференция «Социальная защита и устойчивое развитие»
Экономика 16:39
Азербайджанская компания запустит новую производственную линию молочной продукции
Бизнес 16:31
Еропейская Комиссия не стала вводить санкционную процедуру в связи с чрезмерным госдолгом Италии
Другие страны 16:31
Они защищали свободу любви. Край мой саза и слова (ФОТО)
Культура 16:27
Водный оператор Азербайджана привлечет услуги капремонта
Тендеры 16:25
Оборот в сфере общественного питания Баку растет
Бизнес 16:23
Одно из красивейших озер Азербайджана – Нохур в предгорье Большого Кавказа (ФОТО)
Путешествия 16:12
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Другие страны 16:12
Вице-президент Ирана обсудил с Росатомом строительство АЭС "Бушер"
Другие страны 16:09