Азербайджан примет участие в саммите Тихоокеанского альянса

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым отбыла с рабочим визитом в столицу Перу Лиму для участия в 14-м саммите президентов и других представителей стран-наблюдателей "Тихоокеанского альянса" (Мексика, Колумбия, Перу и Чили), который состоится 5 - 6 июля, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

Визит осуществляется по приглашению главы МИД Перу Нестора Пополицио Бордалеса.

В рамках саммита планируется организация круглого стола для стран-наблюдателей организации и развитие на двусторонней и многосторонней основе возможностей сотрудничества, в том числе, в сферах транспорта, инноваций и высоких технологий, культуры, туризма, образования, медицины, окружающей среды между странами-членами и странами со статусом наблюдателей, а также, возможности укрепления торговых связей между ними.

Наряду со странами-наблюдателями на саммите Тихоокеанского альянса ожидается участие представителей таких авторитетных организаций, как форум Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество, Евросоюз, ОБСЕ, Евразийская организация экономического сотрудничества.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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