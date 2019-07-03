Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с Командующим штаба спецопераций НАТО (ФОТО)

3 июля 2019 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня первый замминистра обороны – начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с делегацией во главе с Командующим штаба специальных операций НАТО вице-адмиралом Колином Килрейном, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Говоря о 25-летнем устойчивом сотрудничестве между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом, начальник Генштаба отметил развитие этих отношений, деятельность азербайджанской армии в рамках различных программ и вклад, вносимый нашей страной в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник Садыков подчеркнул важность достижения решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе норм международного права.
Выразив удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан, и особо отметив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, вице-адмирал Килрейн высоко оценил участие нашей страны в борьбе с терроризмом, значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, а также высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по развитию дальнейшего сотрудничества между силами специального назначения Азербайджана и НАТО, и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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