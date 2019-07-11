Ягуб Махмудов: Включение Дворца Шекинских ханов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - великая победа мудрой политики Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Включение исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО является великой победой мудрой, дальновидной политики Президента Ильхама Алиева. Эта победа доказывает, что наш народ входит в число наций, которые создают общемировую культуру и современную цивилизацию. Принятие данного предложения Азербайджана в мировом масштабе, официальное его признание – это, поистине, великая историческая победа».

Об этом сообщил Trend директор Института истории НАНА, депутат Милли Меджлиса, академик Ягуб Махмудов.

Директор Института отметил, что принятие решения об одном из древнейших городов мира - Шеки, которому более 2700 лет, именно на заседании 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которое проходило в Баку, это очень важное историческое событие для Азербайджана. «Эта победа - блестящий итог очень трудного, полного борьбы, пути. История этой победы началась с незабываемого визита великого лидера Гейдара Алиева в Шеки в 2002 году, и продолжилась многочисленными поездками Президента Ильхама Алиева в Шеки, его, совместным с Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, знакомством со знаменитыми шекинскими памятниками, а также реализованными по прямому указанию главы государства восстановительными работами, многочисленными Распоряжениями Президента относительно Шеки», - отметил Махмудов.

Директор Института подчеркнул, что во время визитов в Шеки Президент знакомился с древними памятниками, со всеми старыми кварталами города, в том числе четырежды с Нижним караван-сараем. «Свидетельствую, с какой строгостью во время знакомства с Нижним караван-сараем Президент дал поручение о том, чтобы «во время реставрации этого памятника не нарушали его архитектурного облика». Я свидетель того, как во время ознакомления с Круговым храмом тенгрианства главе государства не понравилось изменение его внешнего вида сфальсифицированного недругами в XIX веке, и он приказал: «Поскорее верните этому памятнику его прежний вид!».

Не забуду, как во время знакомства Президента и Первой леди, Эрдогана и его супруги с Ханским дворцом и другими памятниками, вдруг Амина Эрдоган обратилась к Мехрибан ханум: «Это бесподобные памятники, думали ли вы о том, чтобы включить их в список ЮНЕСКО?». Мехрибан ханум очень уверенно ответила: «Мы уже начали эту работу и обязательно достигнем своей цели!».

Махмудов отметил, что после тех руководящих поручений множество экспертов побывало в Шеки, и благодаря заботе Президента осуществлен огромный объем реставрационных работ. «Наконец, в 2019 году решение ЮНЕСКО о знаменитом азербайджанском городе принято в Баку! Господин Президент, этой победой Вы поздравили весь азербайджанский народ! На самом же деле, поздравления полагаются Вам. Наш народ благодарен за эти победы. Желаю новых успехов на этом пути Вам и Мехрибан Алиевой!».

Директор Института отметил, что город Шеки известен не только своими памятниками истории, но и известными историческими личностями: «Мирза Фатали Ахундзаде, Салман Мумтаз, Бахтияр Вахабзаде, Сабит Рахман, Шафига Ахундова и многие другие выдающиеся личности являются уроженцами именно Шеки».

Махмудов также подчеркнул, что ныне Шеки является уникальным городом, оберегающим и сохраняющим историю, культуру и культурное наследие Азербайджана: «Шеки в 2008 году избран членом Всемирной лиги исторических городов, в 2010 году объявлен столицей ремесленничества Азербайджана, в 2016 году объявлен ТЮРКСОЙ столицей тюркской культуры, в 2017 году включен в список «Сети творческих городов» ЮНЕСКО».

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