Замминистра: Переговоры по делимитации азербайджано-грузинской границы продолжаются

13 июля 2019 00:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия продолжают вести переговоры по делимитации границ, как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, в рамках мероприятия, посвященного Дню независимости Франции.

"На последнем заседании комиссии было решено, чтоб эксперты работали в более усиленном режиме и подготовили предложения", - сказал Халафов.

Замминистра отметил, что следующее заседание комиссии может быть проведено в Тбилиси, добавив, что на этом заседании могут быть приняты важные решения.

12-е заседание комиссии по делимитации и демаркации государственных границ между Азербайджаном и Грузией состоялось в Баку 23-24 мая.

Делегацию Азербайджана возглавлял Халаф Халафов, делегацию Грузии - заместитель министра иностранных дел, специальный представитель Правительства по вопросам границ Лаша Дарсалия.

Во встрече также участвовали эксперты и представители соответствующих государственных органов обеих стран.

Были рассмотрены вопросы прохождения линии государственной границы и состоялось детальное обсуждение всех несогласованных участков.

По итогам заседания стороны договорились провести совместный осмотр несогласованных участков государственной границы на уровне экспертов на месте.

Также стороны пришли к согласию проводить изучение и оценку соответствующих нормативно-правовых документов и картографических материалов, связанных с определением прохождения линии государственной границы.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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