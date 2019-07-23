Али Ахмедов встретился с заведующим отделом международных связей ЦК Компартии Китая (ФОТО)

23 июля 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Сегодня вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов встретился с делегацией под руководством заведующего отделом международных связей центрального комитета коммунистической партии Китая Сун Тао.

Как сообщает во вторник Trend, выступая на встрече, Али Ахмедов сообщил, что визит делегации КНР в Азербайджан имеет большое значение с точки зрения развития двусторонних отношений.

Вице-премьер отметил, что связи между двумя странами носят стратегический характер.

«Связи между Азербайджаном и Китаем развиваются на высоком уровне, охватывают различные сферы. Верю, что эти связи буду и далее развиваться», - сказал он.

Ахмедов сообщил, что одним из важнейших аспектов совместной деятельности Азербайджана и Китая является диалог между правящими партиями.

Заведующий отделом международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао поблагодарил Ахмедова за радушный прием и отметил, что между Китаем и Азербайджаном налажено сотрудничество на высоком уровне.

«Мы радуемся успехам Азербайджана, высоко оцениваем социально-экономическое развитие. Уверен, что отношения между Китаем и Азербайджаном, основанные на дружбе и взаимном уважении, и дальше будут развиваться», - сказал Сун Тао.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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