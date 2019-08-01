При Госкомиссии Азербайджана по языку создан Мониторинговый центр

БАКУ /Trend/ - Кабмин принял решение о создании Мониторингового центра при Государственной комиссии Азербайджана по языку, сообщает в четверг Trend.

Кабмин также утвердил Устав Мониторингового центра, согласно которому Мониторинговый центр является финансируемым из госбюджета публичным юридическим лицом, контролирующим применение азербайджанского языка, обеспечивающим защиту норм литературного языка в СМИ, интернет-ресурсах и рекламных носителях.

Центр осуществляет комплексный контроль над применением государственного языка, собирает, изучает, систематизирует и анализирует соблюдение норм литературного языка в теле- и радиопередачах, печатных и электронных СМИ, рекламах, объявлениях и афишах, названиях улиц, устанавливает методы устранения нарушений норм литературного языка, обеспечивает соблюдение фонетических, лексико-семантических и грамматических норм азербайджанского языка в рекламе, в различных сферах услуг, печатных и электронных СМИ, определяет необходимые меры для устранения недочетов в сфере дубляжа фильмов, выдвигает предложения и т.д.

Центром управляет Наблюдательный совет и директор. Совет состоит из председателя и 4 членов соответствующих общественных, научных и образовательных структур, которых назначает и освобождает от должности премьер-министр. Срок полномочий членов Совета - 4 года. Совет функционирует на общественных началах.

Напомним, что ранее были утверждены структура, количество работников и определен фонд заработной платы юридического лица публичного права "Мониторинговый центр при Государственной комиссии Азербайджана по языку". Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, численный предел работников утверждается в 17 штатных единиц.

Фонд месячной заработной платы Мониторингового центра определяется в размере 10080 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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