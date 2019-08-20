Али Ахмедов: Те, кто готов жертвовать благополучием и будущим страны во имя каких-либо сомнительных интересов должны встречать жесткий отпор национальных сил (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - "Тактика вторжения во внутренние дела государств путем вмешательства в избирательный процесс стала широко применяться в последнее время. Громкие расследования в связи с этим, наверное, говорят о том, что использование современных политических технологий достигло опасного предела для суверенитета национальных государств".

Как сообщает во вторник Trend, такими мыслями поделился на своей странице в Facebook вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Ахмедов отметил, что в настоящее время в США, Европе, России звучат серьезные предостережения по поводу вмешательства извне в избирательные процессы, как говорится, бьют тревогу.

"Такие случаи грубого вмешательства в избирательный процесс, как поддержка оппозиции, начиная с её обучения и до финансирования, имеют давнюю историю, и с сожалением нужно отметить, что мы неоднократно становились очевидцами этого, выражали протест. Неоднократно сталкивались со случаями внимательного слежения за митингами оппозиции послами многих зарубежных стран, заблаговременного обладания детальной информацией об этих митингах и даже появления в местах проведения митингов лиц из других стран с особой миссией. Ни для кого не секрет, что используются в целях пропаганды против страны, гражданами которой они являются десятки людей получившие право на проживание благодаря презентации оппозиционных партий в ряде европейских стран. Дело дошло до того, что для получения статуса «политического эмигранта» достаточно иметь удостоверение определенных оппозиционных партий. Факты переселения за границу людей, не имеющих отношения к политике, с поддельными удостоверениями оппозиционных партий неоднократно становились предметом расследований в прессе. Я это говорю не с целью разоблачения фальсификаций со стороны руководителей некоторых оппозиционных партий, а просто хочу обратить внимание какие широкие и отвратительные формы приобретает этот процесс», - сказал Али Ахмедов.

Он сообщил, что в настоящее время проводится испытание новой формы вмешательства во внутренние дела государств, ведение пропаганды против них, вмешательства в избирательный процесс. Одним из таких является интернет-телевидение. Как новая форма поддержки и финансирования оппозиции широко используются интернет-телевидение и другие технологии. А самое досадное , кампания лжи и клеветы против Азербайджана ведется ради чуждых и опасных интересов получившими политическое убежище и , естественно, продавшимися представителями азербайджанской оппозиции. Только наивные люди могут думать, что интернет-ТВ создаются и используются посредством ограниченных финансовых ресурсов. Нет. Ресурсы, имеющиеся у человека, который не занимается никаким делом в стране, в которой он получил убежище, несоразмеримы с такой деятельностью, как работа с интернет ТВ, которая требует отнюдь не малых средств. Уверяю вас, что этим людям оказывается необходимая финансовая поддержка. Один из владельцев пресловутых ТВ за месяц только на рекламу тратит 10 тысяч долларов. Значит разговор идет о создании широкой пропагандистской сети против Азербайджана, и еще раз повторяю, это работа осуществляется некоторыми представителями оппозиции Азербайджана”, - подчеркнул Керимов.

Вице-премьер призвал все здоровые силы, верные национальным интересам, сплотиться единым фронтом против враждебного иностранного влияния и пропаганды и в адрес Азербайджана, и особенно против вмешательства в политические процессы и выборы.

“Верю, что партии, ставящие превыше всего национальные интересы, независимо от политических взглядов, дадут решительный и достойный ответ, выступающим против суверенитета страны, независимости Азербайджана, не позволят выступать против азербайджанского государства представителям оппозиции Азербайджана, падким на поощрения, подкуп, сомнительное финансирование заинтересованных внешних сил.

Азербайджан за годы независимости прошел грандиозный путь развития, усилился, окреп, стал современней, известней в мире, как страна с блестящим будущим. Люди живут в условиях спокойствия, не беспокоятся за свое будущее и будущее семей и детей, а самое главное довольны жизнью. Те, кто готов создавать проблемы благополучию, будущему, людям этой страны, жертвовать суверенитетом народа во имя каких-либо сомнительных интересов, должны встречать жесткий отпор народа и национальных сил, являющихся его активной политической составляющей », - сказал Али Ахмедов.

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