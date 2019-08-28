В Азербайджане запчасти сельхозтехники освобождены от НДС

28 августа 2019 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об изменении Налогового кодекса.

Как сообщает в среду Trend, согласно изменениям, слова "импорт и продажа" в статье 164.1.34 Налогового кодекса заменяются на слова ", а также производство, импорт и продажа запасных частей сельскохозяйственной техники, список которых утвержден органом (ведомством), определенным соответствующим органом исполнительной власти".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане изменились правила возврата налоговых "излишков"
Экономика 20 июля 11:07
В Азербайджане расширится список продуктов, освобождаемых от НДС
Экономика 26 июня 10:27
Microsoft планирует добавить новую клавишу на клавиатуры
В мире 19 июня 12:05
В Налоговый кодекс Азербайджана могут быть внесены изменения
Бизнес 4 июня 15:26
В Азербайджане Счетная палата получила доступ к налоговой тайне
Экономика 30 мая 15:52
Информация о коммерческой и налоговой тайне будет предоставляться и Счетной палате Азербайджана
Общество 24 мая 12:18
Лента новостей
Пакистан обвинил Индию в нарушении режима прекращения огня в Кашмире
Другие страны 20:13
Трамп упрекнул ФРС в умственной слабости
США 20:06
На Узбекской товарной бирже распродано 20 тыс. т пшеницы
Бизнес 19:52
Компания "Пассажирские перевозки" Казахстана закупит электрогенераторы
Тендеры 19:46
Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
Культура 19:30
В Баку растет производство промышленной продукции
Бизнес 19:23
Российские предприниматели прибыли в Азербайджане с деловой миссией
Бизнес 19:20
Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
Общество 19:15
Среднемесячная зарплата в Баку выросла
Бизнес 18:52