В Азербайджане запчасти сельхозтехники освобождены от НДС

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об изменении Налогового кодекса.

Как сообщает в среду Trend, согласно изменениям, слова "импорт и продажа" в статье 164.1.34 Налогового кодекса заменяются на слова ", а также производство, импорт и продажа запасных частей сельскохозяйственной техники, список которых утвержден органом (ведомством), определенным соответствующим органом исполнительной власти".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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