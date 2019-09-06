Юрист: Коммуникация по освобождению Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева должна быть завершена до конца года (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) продолжается коммуникация по освобождению азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Ожидается, что коммуникация завершится до конца этого года. Об этом в пятницу сказал Trend председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Багиров отметил, что по поручению главы государства, принимаются все необходимые меры в этом направлении.

По словам председателя Коллегии, до конца этого года коммуникация должна завершиться, и дело будет рассмотрено в короткий срок.

«Исковое заявление об освобождении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева было подготовлено, и 15 мая 2015 года направлено в ЕСПЧ. 10 июня 2015 года от ЕСПЧ было получено письмо о принятии иска в производство, и началась переписка», - отметил юрист.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено так называемое "уголовное дело".

Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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