В Азербайджане изменены правила увековечения имени шехида

11 сентября 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменение в «Правила увековечения имени шехида и применения льгот для семей шехидов», утвержденных решением от 15 января 1994 года, сообщает в среду Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, лица, погибшие, пропавшие без вести или считающиеся, на основании решения суда, погибшими во время исполнения служебных обязанностей по выполнению поручений, связанных с боевым заданием или боевым назначением, Особой службы государственной охраны Азербайджана будут считаться шехидами.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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