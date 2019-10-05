Ко дню рождения нашего земляка Рихарда Зорге, или героя «Рамзая» (ФОТО)

5 октября 2019 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Четвертого октября 1896 года в городе Баку в поселке Сабунчи в семье Густава Вильгельма Рихарда Зорге родился выдающийся советский разведчик, герой Советского Союза Рихард Зорге.

Отец героя, немец по национальности работал на фирме Нобеля, где специализировался на нефтедобыче. Мать, Нина Степановна Кобелева – также уроженка Баку, выросла в семье железнодорожного рабочего.

Деятельность этого разведчика сыграла большую роль и повлияла на итоги мировой войны. Именно благодаря информации Рихарда Зорге - «Рамзая», Сталину было известно, о дате нападения фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 году. Не менее важным была его информация, о том, что до 1942 года правительство Японии не намерено нападать на СССР, что позволило передислоцировать сибирские дивизии с Востока страны на защиту Москвы. Так, кто же Рихард Зорге - обыкновенный разведчик, или выдающаяся личность?

Со слов, бывшего шефа ЦРУ США Аллена Даллеса: « К середине 1941 года разведывательная сеть Зорге представила Сталину веские доказательства того, что (в этом состояла ее главная заслуга) у японцев в тот период не было агрессивных планов против Советского Союза. Для Сталина эта информация была равноценна нескольким дополнительным дивизиям, и он признал себя должником Зорге, но ничего не сделал, чтобы помочь ему, когда тот был схвачен. Получив данные, добытые Зорге, Сталин мог оставить свои дальневосточные тылы почти без прикрытия, поскольку имел все основания считать, что ему не придется воевать на два фронта».

Судьба Рихарда Зорге, его роль в победе СССР над Германией и многие другие вопросы являются предметом исследований ученых, политиков и журналистов. Нам также предстоит изучить его прошлое, связанное с рождением в Азербайджане, установлением памятных мест его жизненного пути в Баку.

О подвиге Зорге снимают фильмы, пишут книги. В знак уважения и вечной памяти его именем называют улицы, и воздвигают памятники. Есть памятные места посвященные Рихарду Зорге и у нас в Баку. Единственным недостающим звеном в исследовании наследия этой выдающейся личности является отсутствие дома-музея Зорге, в доме в котором он родился.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

http://bakunetwork.com

Присоединяйтесь к нам в Twitter и facebook https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtm

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Ко дню рождения нашего земляка Рихарда Зорге, или героя «Рамзая» (ФОТО)
  • Ко дню рождения нашего земляка Рихарда Зорге, или героя «Рамзая» (ФОТО)
  • Ко дню рождения нашего земляка Рихарда Зорге, или героя «Рамзая» (ФОТО)
  • Ко дню рождения нашего земляка Рихарда Зорге, или героя «Рамзая» (ФОТО)
  • Ко дню рождения нашего земляка Рихарда Зорге, или героя «Рамзая» (ФОТО)
  • Ко дню рождения нашего земляка Рихарда Зорге, или героя «Рамзая» (ФОТО)
Новости по теме
Состоялась встреча с азербайджанцами, проживающими в Нью-Йорке
Политика 01:51
Украина сократила поставки сахара в Узбекистан почти на 120 тыс. т
Бизнес 4 октября 20:29
Работы на платформе месторождения “Карабах” близятся к завершению
Энергетика 4 октября 18:11
Вьетнам проявляет интерес к азербайджанской нефти марки Azeri Light
Энергетика 4 октября 17:51
Бакинский НПЗ превысил план переработки сырой нефти примерно на 20 тыс. тонн
Энергетика 4 октября 17:17
Приостановлена работа Бакинского НПЗ с целью планового техобслуживания установок
Энергетика 4 октября 17:11
Лента новостей
Депутат: Эти поступки руководства Армении могут стать причиной войны
Азербайджан 10:55
Депутат: Президент Азербайджана озвучивает свою позицию с высоких трибун, а премьер Армении - в своем окружении
Политика 10:51
Теймур Раджабов о первой победе в Кубке мира: Я привык шутить с серьёзным лицом (ФОТО)
Спорт 10:50
Узбекистан будет сотрудничать с Toyota Tsusho Corporation в сфере ИКТ
ИКТ 10:46
ВС Турции нейтрализовали свыше 10 террористов на севере Ирака
Турция 10:42
Цена экспортируемой электроэнергии из Грузии увеличивается
Энергетика 10:40
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:40
Число прибывших в Грузию туристов возросло на 2,8%
Туризм 10:37
Доля Катара на европейском рынке СПГ увеличилась более чем на 30%
Энергетика 10:29