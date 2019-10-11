Израильский политолог: Фашистские приспешники стали героями сегодняшней Армении

БАКУ/Trend/ - Фашистские приспешники стали героями сегодняшней Армении.

Об этом сказал в пятницу Trend известный израильский эксперт Юрий Бочаров, комментируя высказывания премьера Армении Никола Пашиняна в Ашхабаде по поводу Гарегина Нжде, который считается основателем теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении.

«Армения, на мой взгляд находится в тупике. Она не нужна Западу и не может прибиться к Востоку. И этими высказываниями страна отрезает свои концы, связь и с Россией, и с Азербайджаном, и с другими странами СНГ. С другой стороны, мы понимаем, что Пашинян - фигура временная. Он появился случайно в свете одной из внутренних революций. У него нет завтрашнего дня. Он не отвечает за свои поступки, за свои слова, он не отвечает за Армению. Он не руководитель Армении. Фашистские приспешники, которые якобы боролись за свободу Армении, стали сегодня героями Армении», - сказал эксперт.

Он отметил, что это касается и других вопросов, в частности, нагорно-карабахского конфликта.

«Человек, который не руководитель страны каждый раз ищет повод, почему он не может принять окончательное решение, чтобы в регионе наступил мир. В этом вся его проблема. Он временная фигура и должен крутиться, чтобы угодить в первую очередь националистам, которые в принципе поддерживают его, этот армянский курс и все прочее. Главная проблема всей Армении в том, что она не знает куда и с кем идет, и как может выиграть. Пашинян пытается "сыграть на всех свадьбах", кто позовет, туда он и бежит», - сказал Бочаров.

Далее, израильский эксперт отметил, что пересмотр итогов Великой отечественной войны в последнее время стал большой проблемой в мире.

« И факт, что во многих странах мира, в частности, в Восточной Европе, в некоторых странах СНГ именно прозападный курс руководства страны стал так сказать индикатором отношений к итогам Великой отечественной войны. И здесь в основном есть противостояния с Россией. Что получается? Во многих странах именно вчерашние враги стали освободителями, а бывшие герои становятся оккупантами. Все это, к сожалению, не может не настораживать. Потому, что был факт, была война, была освободительная война, миллионы погибли, чтобы эти же страны, которые сегодня героизируют фашизм, были свободными, были независимыми. А сегодня именно в угоду прозападной идеологии именно, чтобы выслужиться перед западным миром, эти правительства меняют курс своей страны, меняют отношение к итогам Великой отечественной войны. Именно поэтому сегодня фашистские приспешники становятся героями и освободителями, а истинные освободители становятся оккупантами. Здесь нет ничего нового», - заключил он.

Отметим, что Гарегин Нжде считается основателем теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении.

В 1918-20 годах отрядами, возглавляемыми Нджде, было убиты более 10 тысяч азербайджанцев, уничтожено 115 азербайджанских сел в Зангезурском уезде. В то же время он является одним из авторов идеи "Великой Армении".

Цель - создать “Великую Армению”, в первую очередь, за счет земель Азербайджана и других соседних государств. После окончания Второй мировой войны военный трибунал бывшего СССР осудил Нжде, как военного преступника.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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