Фарид Шафиев: Основная задача Тюркского совета — расширить связи в сферах транспорта, торговли и туризма

БАКУ/Trend/ - Основная задача Тюркского совета на следующие 10 лет - расширение связей в сферах транспорта, торговли и туризма с целью углубления внутренней интеграции.

Об этом во вторник сказал Trend председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

В 2019 году исполняется 10-летие создания Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета). В связи с этим в Баку проводится VII Cаммит Совета.

По его словам, углубление и расширение связей с Тюркским советом — одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

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