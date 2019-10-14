Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в понедельник прибыл с визитом в Азербайджан для участия в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Как сообщает в понедельник Trend, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.
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