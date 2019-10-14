Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

14 октября 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в понедельник прибыл с визитом в Азербайджан для участия в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает в понедельник Trend, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Новости по теме
Крупнейший приборостроительный завод Азербайджана расширит географию экспорта
Бизнес 10 октября 17:11
Президент и глава МИД Кыргызстана примут участие в саммите Тюркского совета в Баку
Кыргызстан 10 октября 14:58
Российская компания планирует построить завод в Узбекистане
Бизнес 1 октября 18:04
Президент Кыргызстана: Нет необходимости перехода на латинский алфавит
Кыргызстан 16 сентября 17:34
В Кыргызском Оше открылась выставка товаров провинции Гуандун
Бизнес 6 сентября 17:23
Российская «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» планирует построить в Узбекистане свой завод (Эксклюзив)
Бизнес 6 сентября 16:13
Лента новостей
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Политика 16:51
ЕС: EU4Energy - часть Восточного партнерства (Эксклюзив)
Бизнес 16:44
МЭА: Без серьёзного геополитического события резкий рост цен на нефть маловероятен (Эксклюзив)
Энергетика 16:42
Странам ССТГ необходимо развивать сотрудничество в транспортной сфере
Бизнес 16:32
Саммит «Тюркского совета» в Баку откроет новые возможности сотрудничества - главред турецкой газеты
Турция 16:30
Германия собирается разрешить Huawei участвовать во внедрении 5G
В мире 16:25
МЭА: «Южный газовый коридор» станет важным фактором обеспечения безопасности поставок в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 16:21
Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест Конгрессу США в связи с незаконным визитом на оккупированные территории
Нагорно-карабахский конфликт 16:17
Узбекистан планирует довести ежегодный уровень инвестиций до $11 млрд к 2025 году
Бизнес 16:15