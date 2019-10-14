Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Соглашения между таможенными комитетами Азербайджана и Беларуси

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Соглашения между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Государственным таможенным комитетом Беларуси об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, проходящих между Азербайджаном и Беларусью.

Согласно указу, утверждается Соглашение между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Государственным таможенным комитетом Беларуси, подписанное 29 мая 2019 года в Баку об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, проходящих между Азербайджаном и Беларусью.

Государственному таможенному комитету поручено обеспечить осуществление положений Соглашения после его вступления в силу.

МИД Азербайджана поручено отправить уведомление правительству Беларуси о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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