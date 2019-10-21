Делегация парламента Азербайджана примет участие в интронизации императора Японии

21 октября 2019 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Огтаем Асадовым отправилась с визитом в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу парламента.

В церемонии ожидается участие более двух тысяч представителей из 174 стран.

Напомним, что действующий император Японии Нарухито взошел на престол 1 мая 2019 года. Решением комиссии по интронизации императора, основанная часть церемонии будет проведена 22 октября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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