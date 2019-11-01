Гулам Исхагзаи: Мы стараемся решить проблемы вынужденных переселенцев в Азербайджане более детально

БАКУ /Trend/ - ООН высоко оценивает поддержку, оказываемую Азербайджаном вынужденным переселенцам.

Как сообщает в пятницу Trend об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхагзаи в ходе встречи за "круглым столом", проведенной в связи оказанием помощи Высшим комиссариатом по беженцам организации вынужденным переселенцам в Азербайджане.

По его словам, за последние 27 лет ситуация, связанная с вынужденными переселенцами в Азербайджане, является одним из политических вопросов в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта. ООН с первых дней оказывала поддержку вынужденным переселенцам, в этом деле участвовало несколько структур организации.

Исхагзаи добавил, что ООН продолжает оказание поддержки беженцам и после подписания документа о прекращении огня.

"В настоящее время свыше 600 тысяч переселенцев живут в условиях неопределенности, то есть неизвестно, когда они вернутся на свою родную землюи. Да, большая часть этого слоя населения живет в удобных, теплых домах. Но не надо забывать, что множество людей все еще живет в условиях, не соответствующих нормам. Необходимо решить проблемы не переселенных в новые поселки людей. Мы должны стараться хоть относительно облегчить их условия», - сказал Исхагзаи.

Он также добавил, что среди вынужденных переселенцев высокий уровень безработицы.

Исхагзаи сказал, что ООН ведет работу над подготовкой новой программы партнерства с правительством Азербайджана.

«В рамках этой программы, мы постараемся решить проблемы вынужденных переселенцев более детально. То есть все структуры, входящие в ООН должны оказывать поддержку этому процессу. Потому, что мы считаем вынужденных переселенцев уязвимой группой. Чтобы достичь устойчивого развития, необходимо обеспечить уязвимым группам те же возможности, которые есть у других групп общества. Они не должны быть изолированы от социально-экономической жизни общества, необходимо повысить инклюзивность. ООН продолжит оказывать поддержку Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев», - подчеркнул Гулам Исхагзаи.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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