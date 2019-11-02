Эксперт: Радикальная оппозиция осуществляет заказы, заняв предательскую позицию в отношении устоев государства

БАКУ /Trend/ - Призывы к мнимому объединению банды черносотенцев, называющих себя лагерем оппозиции преследуют цель противостояния общественно-политической стабильности, государственности, крепким устоям единства народа с властью.

Об этом в субботу сказал Trend главный редактор газеты "Səs", политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя предложение главы партии «Мусават» провести круглый стол с участием партий и движений, действующих в оппозиционном лагере.

По его словам, экстремистские силы, верные традициям радикализма и разрушения, долгие годы как сотрудничают с различными и многочисленными внешними силами под предлогом прихода к власти, осуществляют заказы, заняв предательскую позицию в отношении устоев государства.

"С этой точки зрения, за предложением Арифа Гаджылы просматриваются те же реалии и в то же время, призывы дают основания полагать, что черносотенцы, пользуясь ситуацией хотят взять «лидерство» в свои руки. Если учесть, что люди, которых Ариф Гаджылы приглашает к круглому столу, в отдельности и периодически действовали против азербайджанского государства и народа, то логическим следствием этого является то, что это делается непосредственно по приказу антиазербайджанских сил. Поэтому, гражданское общество, верное государству, родине, всегда выступающее с позиции государственности, должно знать, что никакая внешняя сила, никакие проармянские силы не в силах нарушить единство народа и власти. Считаю, что даже если эти черносотенцы соберутся, «единства» им не видать. В течение многих лет мы становились очевидцами схожих объединений, собраний в традиционном лагере и неоднократно наблюдали, что затем они превращались в заклятых врага врагов ради личных дивидендов, интересов. Конечно же, и народ видит это, здоровое общество хорошо понимает, что деструктивные элементы служат не государству, а личным интересам», - сказал Гулиев.

Он сообщил, что проведением несанкционированных акций, митингов эти люди обрекают себя на политическую гибель.

«Ни Ариф Гаджылы, ни Али Керимли и ни кто-либо другой не смогут достичь своих грязных целей. Потому что им противостоит фактор азербайджанства и народа, любящего свое государство, родину, Президента», - добавил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али: Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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