Госдеп: В 2018 году правительство Азербайджана активно участвовало в борьбе с терроризмом

4 ноября 2019 10:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2018 году правительство Азербайджана активно участвовало в борьбе с терроризмом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США, в котором отображаются шаги, предпринятые разными странами для борьбы с терроризмом.

«В 2018 году правительство Азербайджана активно работало над обнаружением и обезвреживанием усилий террористических группировок по перемещению людей, денег и материалов через свои земли и морские границы, а также и на Южном Кавказе в целом. Азербайджанские правоохранительные органы и службы безопасности проводили операции по предотвращению террористических актов, арестовали и привлекли к ответственности подозреваемых в терроризме, а также своих граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях террористических групп или их финансировании за пределами Азербайджана», - говорится в отчете.

Как отмечается, в 2018 году в Азербайджане не было зарегистрировано террористических актов.

«В 2018 году в Азербайджане была принята поправка, предусматривающая расширение правовых полномочий правоохранительных органов для мониторинга и контроля механизмов финансовых транзакций, которые, по мнению правительства, могут использоваться для финансирования терроризма. Правоохранительные органы и службы безопасности Азербайджана продемонстрировали адекватную способность обнаруживать и предотвращать террористические акты на территории Азербайджана. Азербайджан использовал террористические и криминальные списки, а также и биографические (биометрические) данные для проверок при въезде в страну. Правоохранительные органы и службы безопасности Азербайджана обмениваются информацией между собой, а также с региональными и международными партнерами», - говорится в данных Государственного департамента США.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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