Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Швейцарии (ФОТО)

5 ноября 2019 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев четвертого и пятого ноября находился с деловым визитом в Швейцарии.

Как сообщает во вторник Trend, в рамках визита Гаджиев встретился с заместителем по иностранным делам государственного секретаря Швейцарии Кристиной Марти Ланг, дипломатическим советником президента Швейцарии Теренсом Билетером, а также с сопредседателем Азербайджано-Швейцарской совместной межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, представителем Федерального совета по торговым соглашениям Швейцарии, руководителем управления двусторонних экономических связей Государственного секретариата по экономическим вопросам Эрвином Болингером.

В ходе встреч стороны выразили удовлетворенность уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией.

Во время встречи, проведенной в МИД Швейцарии, Хикмет Гаджиев проинформировал противную сторону о приоритетах Азербайджана за период председательства в Движении неприсоединения, перспективах решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в контексте последних противоречивых заявлений руководства Армении, которые наносят огромный ущерб процессу переговоров, ознакомил их с процессом реформ, проводимых в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева в экономике, судебно-правовой системе и государственном управлении.

На встрече в Государственном секретариате по экономическим вопросам Швейцарии, состоялся обмен мнениями касательно проектов транспортных коридоров, в которых участвует и реализует Азербайджан, а также по вопросам расширения экономических связей между двумя странами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Швейцарии (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Швейцарии (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Швейцарии (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Швейцарии (ФОТО)
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