Конституционный суд об осужденных в зарубежных странах гражданах Азербайджана

9 ноября 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недопустимо учитывать судимости, возникшие на основе приговоров судов иностранных государств по международным соглашениям, сторонником которого не выступает Азербайджан.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев.

Он отметил, что за 2019 год Пленум Конституционного суда принял ряд решений на основе запросов, обращений и конституционных жалоб. Таким образом, в своем решении «О комментировании статей 1, 5,18, 61 и 65 Уголовного Кодекса Азербайджана с точки зрения статьи 148 Конституции Азербайджана и Минской конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»» от седьмого июня 2019 года, принятой на основании обращения Гянджинского апелляционного суда, Пленум Конституционного суда отметил, что недопустимо учитывать судимости, возникшие на основе приговоров судов иностранных государств по международным соглашениям, сторонником которого не выступает Азербайджан.

По словам Абдуллаева, в этом решение, с точки зрения соответствующих норм Конституции и Уголовного кодекса, Пленум пришел к выводу, что законы, предусматривающие наказание лица, могут быть применены только после внесения в Уголовный кодекс Азербайджана и для образования судимости необходимо наличие обвинительного приговора, вынесенного судами Азербайджана и вступившего в законную силу.

«Наряду с этим, Пленум Конституционного суда подчеркнул, что органы, осуществляющие предварительное расследование, в ходе следствия должны уделить особое внимание установлению факта наличия судимости подозреваемого и совершения им преступлений в стране, а также в зарубежных странах», - сказал Фархад Абдуллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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