В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)

9 ноября 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При совместной организации министерства обороны и Общественного объединения инвалидов, ветеранов и семей шехидов карабахской войны, проведен марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны, в марше приняли участие представители министерства, Общественного объединения инвалидов, ветеранов и семей шехидов карабахской войны, а также представители общественности.

В ходе марша, организованного в поддержку высказыванию Президента, Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева, озвученного им во время выступления на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», участники посетили аллеи шехидов в городах и районах, расположенных около автодорог Баку - Тертер, Газах - Гянджа, Билясувар – Бейлаган, почтили память погибших боевых товарищей. На протяжении всего марша, посредством автомобиля Центра идеологии и культуры Гянджинского гарнизона, озвучивались азербайджанские победные марши.

Далее участники мероприятия встретились с военнослужащими N-ской воинской части, находящейся на линии соприкосновения с врагом, и поздравили их с праздником.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
  • В Азербайджане прошел марш под девизом "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!" (ФОТО)
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