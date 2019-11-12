Министр обороны Азербайджана заслушал доклады в связи с началом оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)

12 ноября 2019 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание с руководящим составом министерства в связи с началом оперативных учений в масштабах Азербайджанской Армии.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на минобороны.
На совещании, проведенном в центре боевого управления, было сообщено, что согласно плану учений объединения и соединения, виды и рода войск Азербайджанской Армии были подняты по тревоге и приведены в состояние полной боевой готовности.
В ходе совещания посредством прямой видеосвязи, установленной с основным и запасным пунктами управления, а также командными пунктами видов войск, были представлены брифинги о текущем состоянии войск и заслушаны доклады по оперативной обстановке, разведывательной деятельности, боевым возможностям авиации и ракетно-артиллерийских войск.
Побывав в группах оперативного планирования различных видов войск, министр обороны дал соответствующие указания по доведению решений и боевых задач до войск и подразделений.

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  • Министр обороны Азербайджана заслушал доклады в связи с началом оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана заслушал доклады в связи с началом оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана заслушал доклады в связи с началом оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана заслушал доклады в связи с началом оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана заслушал доклады в связи с началом оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана заслушал доклады в связи с началом оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана заслушал доклады в связи с началом оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана заслушал доклады в связи с началом оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
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