В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)

14 ноября 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военно-морские силы (ВМС) выполняют поставленные задачи в рамках оперативных учений в масштабах азербайджанкой армии , сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Согласно плану, данные, поступившие на основе вводных в группу управления ВМС, наносятся на карты.
Привлеченные к учениям корабельные тактические группы точно и эффективно выполняют задачи в оперативной зоне в Каспийском море.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 12 ноября начались оперативные учения в масштабах азербайджанской армии.

Основной целью учений, которые проводятся в три этапа, является совершенствование подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ВВС, ВМС, ракетными и артиллерийскими войсками, силами специального назначения в ходе наступательных операций с пресечением провокаций условного противника.

В ходе оперативных учений отрабатываются вопросы устойчивого, непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками, совершенствования деятельности полевых пунктов управления штабов, быстрой отправки распоряжений и приказов на тактическом и оперативном уровнях посредством видеоконференций и оптоволоконной линии связи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
  • В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
  • В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
  • В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
  • В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
  • В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
  • В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
  • В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
  • В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
  • В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
  • В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
  • В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
  • В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
  • В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
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