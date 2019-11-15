Альянс азербайджанцев Германии распространил обращение в связи с депортацией группы соотечественников (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Альянс азербайджанцев Германии (AAD) выступил с обращением к соотечественникам, проживающим в ФРГ в связи с депортацией группы азербайджанских граждан, сообщает в пятницу Trend.

В обращении говорится: «Альянс азербайджанцев Германии является независимой неправительственной организацией, официально зарегистрированной в ФРГ, действующей в рамках сотрудничества с правительством и неправительственными структурами Азербайджана, а также в координации, с соответствующими институтами Германии. Со дня учреждения AAD координирует работу более 30 диаспорских организаций в ФРГ, стремясь оказывать поддержку всем проживающим здесь соотечественникам, независимо от их политической, религиозной и национальной принадлежности, изучать их проблемы и помогать в их решении. В трудные времена для соотечественников, эмигрировавших в Германию по политическим или иным мотивам, Альянс оказывал им материальную и моральную поддержку, делал все возможное, чтобы они не оставались без помощи. В своей деятельности Альянс всегда старался руководствоваться идеями азербайджанства, укреплял имидж Азербайджана в Германии и других европейских странах, агитировал азербайджанцев содействовать достижению этих целей».

В обращении подчеркивается, что некоторые соотечественники попадаются на удочку дельцов: «По проведенным Альянсом наблюдениям, некоторых наших соотечественников, которые различными путями приехали в Германию, или обманом привезены сюда разными дельцами (лицами, торгующими мигрантами), эти мошенники заставляют принимать избыточные дозы лекарственных препаратов, наносить себе увечья режущими предметами или предпринимать другие бесчеловечные действия, чтобы получить право на проживание в Германии, и избежать депортации. Понятно, что это мошенничество направлено на то, чтобы не возвращать средства, полученные от эмигрантов за возможность пребывания в Германии и его растягивание. Каждый должен знать, что такие бесчеловечные действия, неподобающие гражданам Азербайджана, бесполезны в деле получения права на проживание в ФРГ, и в целом недопустимы. По законодательству Германии, подобные случаи не считаются юридическим прецедентом. Те, кто умышленно наносят себе увечья, после соответствующего медицинского обследования сразу депортируются из страны. Надеемся, что правоохранительные органы Азербайджана и Германии обеспечат достойное наказание этим преступникам, толкающих наших соотечественников на подобные деяния. Кроме того, эти лица нарушают миграционное законодательство, привлекая азербайджанцев, нелегально переправленных в Германию, к доморощенной политической деятельности. Они делают членами своих политических организаций в Германии тех, кого обманом переправляют в эту страну, обеспечивая их членскими удостоверениями, не имеющими юридической силы, фальшивыми удостоверениями личности и письмами «поддержки», обманывая, что с этими документами они якобы смогут получить разрешение на проживание в Германии. Более того, эти лица призывают соотечественников участвовать в организованных ими акциях протеста против Азербайджанского государства, говоря, что якобы снятые на акциях фотографии помогут в деле получения вида на жительство».

В своем обращении Альянс подчеркивает, что Германия участие в таких акциях, в частности, в акциях политических, организуемых перед посольствами Азербайджана, в качестве основания для разрешения на проживание. Случаи упомянутые в решениях Федерального агентства Германии по мигрантам и беженцам, вынесенных по делам азербайджанских эмигрантов, являются наглядным доказательством вышесказанного. Информацию об этом можно найти и в соцсетях.

Альянс азербайджанцев Германии призывает соотечественников избегать таких мошенников, чтобы не стать жертвами их незаконного «бизнеса»: «Судьба тех, кто участвовал в «эмиграционном бизнесе», арестованных вчера в Германии, доказывает вышесказанное. Это должно стать уроком для каждого соотечественника-эмигранта».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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