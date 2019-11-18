В 2020 году между странами "Восточного партнерства" ожидается подписание соглашения по снижению тарифов в роуминге

18 ноября 2019 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Литвы Вильнюсе проведено совместное заседание по снижению тарифов в роуминге между странами "Восточного партнерства".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий, в заседании приняли участие представители экспертной рабочей группы Сети регуляторов электросвязи стран Восточного партнерства ЕС, соответствующих госструктур стран Европы и дипломатов этих стран, аккредитированных в Литве.

Со стороны Азербайджана в заседании помимо представителей министерства транспорта, связи и высоких технологий, также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Литве.

Основной целью заседания стал обмен мнениями по работе, проделанной в рамках подготовки к подписанию Регионального роуминг-соглашения по снижению тарифов в роуминге между странами Восточного партнерства, что планируется в 2020 году.

Заседание было организовано регулирующим ведомством Литвы совместно с председательствующей в экспертной рабочей группе Национальной комиссией по государственному регулированию связи и информирования Украины, при поддержке Еврокомиссии.

На мероприятии были проанализирован и сопоставлен передовой опыт стран Восточного партнерства в сфере международного роуминга. Также были обсуждены создание регулирующей платформы для улучшения национальных правил по рынку роуминга, в то же время, новые призывы и достижения по регулируемым рынкам стран-членов и партнеров ЕС.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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