Хадиджа Исмайлова призвала руководство "Мусават" уйти в отставку

16 ноября 2019 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с громким скандалом с продажей партийных удостоверений, в центре которого оказалась «Мусават», журналист Хадиджа Исмайлова призвала руководство партии подать в отставку, сообщает Trend со ссылкой на социальные сети. "У руководителей "Мусават" даже нет культуры отставки", - написала Х. Исмаилова.

После призыва к руководству «Мусават» подать в отставку Хадиджа Исмайлова подверглась нападкам со стороны сторонников этой партии. Ее начали оскорблять в социальных сетях, припоминая известный порноскандал многолетней давности.

Глава «Мусават» Ариф Гаджилы, в свою очередь, ответил журналистке, что не собирается подавать в отставку из-за «клеветы и шантажа».

Напомним, что в Германии продолжается расследование преступлений объединенной группировки из числа азербайджанских оппозиционеров, организовавших канал незаконной миграции из Азербайджана в Германию. Арестованы свыше десятка человек, среди них видные функционеры оппозиционной партии «Мусават». Как выясняется, оппозиционные партии Азербайджана фактически создали системный криминальный бизнес, промышляя торговлей мигрантами.

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