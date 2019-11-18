В Азербайджане завершается ряд процедур по муниципальным выборам

18 ноября 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается ряд процедур, связанных с подготовкой к муниципальным выборам в Азербайджане, назначенным на 23 декабря, сообщает в понедельник Trend.

Так, до 18 ноября (т.е. минимум за 35 дней до дня голосования) завершается срок размещения участковыми избирательными комиссиями списков избирателей на информационных щитах.

Кроме того, минимум за 35 дней до голосования завершается утверждение Центральной избирательной комиссией требований, касающихся формы, текста, числа избирательных бюллетеней.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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