Али Ахмедов: ПЕА с честью и достоинством служит азербайджанскому народу свыше 26 лет

БАКУ /Trend/ - Уже более 26 лет партия "Ени Азербайджан" честно и достойно служит азербайджанскому народу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

"Некомпетентная власть того времени поставила Азербайджан лицом к лицу с угрозой распада. Люди здраво сознавали, что единственным выходом из этой ситуации являлся приход к власти Гейдара Алиева. Партия "Ени Азербайджан, в некотором роде, является юридической формой прихода к власти Гейдара Алиева. Не была бы создана ПЕА, не пришел бы к власти Гейдар Алиев, и азербайджанский народ постигла бы иная участь. Гейдар Алиев избавил азербайджанский народ от тех бед и смуты. За короткий срок был прекращен хаос, бушующий в стране, экономический упадок, сепаратизм Азербайджан получил шанс встать на путь к сегодняшнему развитию.

Сегодня исполняется 27 лет со дня создания партии «Ени Азербайджан». По прошествии шести месяцев со дня создания партии ее руководитель Гейдар Алиев стал Президентом Азербайджана. Таким образом, ПЕА стала правящей партией. Она внесла значительный вклад в перерождение Азербайджана в одну из самых успешных и быстро развивающихся стран мира. За эти годы и сама ПЕА существенно окрепла, пополнились ее ряды. Теперь ПЕА с честью носит статус общенародной партии. В ее рядах представлены до 750 тысяч граждан Азербайджана. Верю, что власть ПЕА будет достаточно продолжительной в политической жизни Азербайджана», - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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