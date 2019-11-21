В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)

21 ноября 2019 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня проведено мероприятие по случаю 27-летия правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает в четверг Trend, на мероприятии приняли участие государственные и правительственные представители, депутаты и другие гости.

Открыв мероприятие вступительной речью, заместитель председателя-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов рассказал об истории создания партии.

Он сообщил, что в первые годы независимости тандем НФА-Мусават сделал все возможное, чтобы ввергнуть страну в глубокий кризис.

"Некомпетентная власть того времени поставила Азербайджан лицом к лицу с угрозой распада. Люди здраво осознавали, что единственным выходом из этой ситуации являлся приход к власти Гейдара Алиева. Партия "Ени Азербайджан, в некотором роде, является юридической формой прихода к власти Гейдара Алиева. Не была бы создана ПЕА, не пришел бы к власти Гейдар Алиев, и азербайджанский народ постигла бы иная участь. Гейдар Алиев избавил азербайджанский народ от тех бед и смуты. За короткий срок был прекращен хаос, бушующий в стране, экономический упадок, сепаратизм Азербайджан получил шанс встать на путь к сегодняшнему развитию», - сказал Али Ахмедов.

Далее выступили члены политического совета ПЕА – председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов и депутат Милли Меджлиса (парламент) Малахат Ибрагимгызы. Они рассказали об истории создания партии, успехах, достигнутых под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева.

Мероприятие продолжилось выступлениями членом молодежного объединения ПЕА.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
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