Президент Ильхам Алиев: Нас иногда пытаются обвинять те, кто грубым образом нарушают права человека и жестоко разгоняют мирных демонстрантов

БАКУ /Trend/ - Нас иногда пытаются обвинять те, кто грубым образом нарушают права человека и жестоко разгоняют мирных демонстрантов.

Об этом, как сообщает Trend, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром внутренних дел Республики Болгария Младеном Мариновым.

"Я рад, что отношения развиваются очень успешно. Конечно же, взаимные визиты на высшем уровне укрепляют наши связи. Я неоднократно посещал вашу страну, в том числе и с официальным визитом. Президенты Болгарии посещали Азербайджан неоднократно. Также премьер-министр господин Борисов тоже был нашим гостем. Так что между нами поддерживается очень активный политический диалог", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Конечно же, мы также сотрудничаем в энергетической сфере, отметил глава государства. "Болгария всегда на высоком уровне, на уровне министра участвует в работе Консультативного совета Южного газового коридора. Уверен, что этот проект, который объединяет наши страны, будет успешно завершен в ближайшее время. Так что на долгие годы мы будем связаны энергетической повесткой дня. Также рассчитываем на увеличение товарооборота. Думаю, что после реализации проекта "Южный газовый коридор" бизнес-структуры наших стран будут больше контактировать и будут больше сотрудничать", - добавил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, еще одно направление перспективного сотрудничества - это транспортная сфера. "Азербайджан уже оказывает транзитные услуги соседним странам и другим странам для транспортировки грузов по маршруту Восток-Запад. Так что уверен, что по мере расширения деятельности этого важного коридора грузоотправители из наших стран также получат дополнительные возможности для сотрудничества", - сказал глава государства.

Конечно, вы в рамках визита будете затрагивать и тему сотрудничества между министерствами внутренних дел, и вопросы, связанные с обеспечением общественного порядка, безопасности, добавил он. "Обмен опытом также представляет большую важность. Органы внутренних дел выполняют важную функцию по охране общественного порядка, обеспечению мирной жизни граждан. Но должен отметить, что принимая во внимание то, что уже на протяжении многих лет и в Болгарии, и в Азербайджане поддерживается общественно-политическая стабильность, то у органов полиции меньше работы, чем у некоторых ваших коллег. Мы видим по телевидению буквально ежедневно, как органы полиции некоторых развитых стран относятся к демонстрантам, избивают, убивают, наносят увечья, разгоняют газом, водой, палками, собаками и проявляют очень большую жестокость. И причем мы этом видим в различных странах мира, в различных регионах и в том числе в самых развитых странах. Но у нас в Азербайджане всегда вызывает вопрос: почему же международные организации, которые ответственны за обеспечение прав людей, молчат, когда видят такой жестокий, иной раз бесчеловечный разгон мирных демонстрантов? Когда какой-то небольшой эпизод происходит в Азербайджане, как, например, где-то около месяца назад при предотвращении незаконной акции совершенно без насилия, то международные организации, послы некоторых стран в Азербайджане начинают делать заявления и чуть ли не пытаются обвинять наше правительство. А когда это происходит в Европе, причем с жертвами, убийствами, увечьями, разгоном, то правозащитные организации и международные структуры молчат. Это - проявление двойных стандартов, и эти двойные стандарты дискредитируют те организации, которые их проявляют. Для того, чтобы кого-то в чем-то обвинять, в первую очередь, нужно иметь для этого моральное право. А нас иногда пытаются обвинять те, кто грубым образом нарушают права человека и жестоко разгоняют мирных демонстрантов", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Но еще раз хочу сказать, что и в Болгарии, и в Азербайджане общественно-политическая стабильность и порядок обеспечиваются волей народов, отметил он. "Ваша страна под руководством моего друга господина Борисова идет по пути развития и стабильности. Мы это высоко ценим и поздравляем вас со всеми успехами. Так что, когда я говорю, что у органов внутренних дел наших стран не много работы, я как раз это и имею в виду. Дай Бог, чтобы всегда у вас было мало работы", - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.