Глава Азербайджанской общины Нагорного Карабаха посетил памятники Ходжалы в Анкаре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во время визита в Анкару председатель Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев посетил памятники и музей Ходжалы в Кызылджахамаме и Кечиорене.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сам председатель общины.

"Во время визита в Анкару мы посетили памятники и музей Ходжалы в Кызылджахамаме и Кечиорене. Выражаем благодарность председателям местных муниципалитетов", - сказал Гянджалиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: турал Гараджаев)

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