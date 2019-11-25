Премьер-министр Венгрии поздравил Президента Ильхама Алиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 27-летия со дня создания правящей партии "Ени Азербайджан".

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени партии Фидес - «Венгерский гражданский союз», председателем которой являюсь, сердечно поздравляю Вас с 27-й годовщиной создания Партии «Ени Азербайджан». С 1992 года Партия «Ени Азербайджан» играла ведущую роль в демократических преобразованиях в Азербайджане и развитии страны.

С удовлетворением отмечаю, что отношения между нашими странами и партиями, служащие интересам наших народов, благодаря Вашей поддержке и дружбе стали сейчас еще крепче, чем прежде. Мы также поддерживаем усилия Партии «Ени Азербайджан», направленные на укрепление связей страны с Европейским Союзом. Заверяю Вас в том, что развитие Европейской политики соседства останется приоритетом Венгрии и в предстоящие годы. Я также надеюсь, что мы еще больше углубим наши межпартийные связи в вопросах, представляющих взаимный интерес.

В последние десятилетия Партия «Ени Азербайджан» успешно служила интересам Азербайджана и его народа. Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в дальнейших делах", - говорится в послании главы правительства Венгрии.

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