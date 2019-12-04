Посол: Казахстан и Азербайджан объединяют долгие экономические отношения

4 декабря 2019 20:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Казахстан и Азербайджан связывают долгие экономические отношения.

Как сообщает Trend с мероприятия по случаю 28-ой годовщины независимости Казахстана в Баку, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

«За период независимости Казахстан привлек в экономику свыше 320 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Крупные инфраструктурные проекты, реализованные Казахстаном за период независимости, позволили стране достичь текущего уровня развития»,- сказал он.

По словам Абдыкаримова, Казахстан и Азербайджан связывают долгие экономические и культурные отношения, заложенные Президентами двух стран.

«Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев придает огромное значение дальнейшему развитию наших отношений»,- сказал он.

Посол напомнил о важных событиях в истории сотрудничества двух стран, в том числе недавнем запуске проекта Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном, церемония запуска которого прошла в казахстанском городе Актау.

В заключение, посол отметил, что без сомнения, Азербайджан и далее будет важным экономическим, инвестиционным и культурным партнером Казахстана.

Напомним, четвертого декабря текущего года в Баку прошел организованный посольством приём по случаю 28-ой годовщины независимости Казахстана.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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